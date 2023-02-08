Kepez Belediyesi, deprem bölgesine 6 sahra mutfağı kurdu

Kepez Belediyesi, deprem bölgesinde 6 adet sahra mutfağı kurdu. Başkan Tütüncü, sahra mutfaklarında depremzede vatandaşlara 24 saat boyunca sıcak yemek ikram edileceğini bildirdi.

Kepez Belediyesi, 10 ilin etkilendiği deprem bölgesi için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Vakfı işbirliğiyle depremin ilk günü yardım kampanyası başlatan Kepez Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlar içinde Sahra Mutfakları kuruyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sahra mutfakları kurmak için bölgeye hareket eden ekipleri de dualarla gönderiyor. Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulanların başında sıcak yemek geldiğine değinen Başkan Tütüncü, “Osmaniye’ye 6 adet sahra mutfağı gönderdik. Bu sahra mutfaklarımız depremzede vatandaşlarımıza 24 saat sıcak yemek sunacak. İlerleyen günlerde sahra mutfaklarımızın sayısını artıracağız. Hayat normale dönene kadar depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek servisi Kepez Belediyesi tarafından yapılacak. Yemek hizmetimiz Osmaniye şehrimizde sunulacak. Bunun nedeni AFAD tarafından Osmaniye’de görevlendirilmiş olmamızdır. Bu arada hayat normale dönene kadar bütün ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunacak" dedi. Kepez Belediyesi’nin deprem bölgesine ulaşan sahra mutfaklarında ilk önce tarhana ve domates çorbası pişirilerek, depremzedelere ikram edildi.