Kepez'de kan bağışı seferberliği

Kepez Belediyesi, deprem bölgesinde oluşabilecek acil kan ihtiyacına karşı ‘Kan Verme Kampanyası’ başlattı. Kampanyanın sosyal medya hesapları ve SMS yoluyla bildirilmesinin ardından vatandaşlar kan bağışı için Kepez Sağlık Merkezi’ne koştu.

Kepez Belediyesi, Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen deprem felaketi üzerine yardım kampanyalarına, ‘Kan Bağışı Kampanyası’nı da ekledi. Deprem bölgesinde oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere Kepez Sağlık Merkezi’nde ‘Kan Bağışı Kampanyası’ düzenlendi. Kızılay işbirliğinde düzenlenen sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla bildirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de kan bağışının gerçekleştirildiği Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, bağışçılara teşekkür etti.

Kalplerimiz depremzedeler için atıyor

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve başsağlığı dileyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tüm coğrafyayı, bütün vatan sathını derinden yaralayan bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olunması gereken bir vaktin yaşandığına değinen Başkan Tütüncü, “Türkiye’nin 81 vilayetinin tamamında kalpler depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlarımız için atıyor. Antalya’da bu konuda çok büyük bir hassasiyet gösterdi. Afetin duyulduğu ilk dakikadan itibaren kalbini Türkiye ile birleştiren bütün hemşerilerimize bir gönül borcumuz olduğunu ifade etmeliyim. Kepez Belediyesi olarak bölgeye arama kurtarma ekibi ve ekipmanları gönderdik. Sosyal yardımla ilgili başlattığımız kampanya da, bağış toplama merkezlerimizde inanılmaz bir yoğunluk, iletişim merkezimizde inanılmaz bir telefon trafiği var. Gerçekten geniş gönüllü hemşehrilerimize ne diyeceğimizi bilemiyorum. Hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederim” dedi.

Sağlığı destekleyen belediye

Kepez Belediyesi’nin Türkiye’de sağlığı destekleyen en önemli belediyelerden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu konuda inanılmaz yatırımlarımız var. Arkadaşlarımız bu yatırımlarımızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımlarına özgüledi. Gezici Sağlık Merkezimiz yola çıktı. Gezici Sağlık Ekiplerimizin tamamı ile bölgede bir sağlık çalışması yapacağız. Oradaki sağlık ekiplerimize destek vereceğiz. Ama bunun yanında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında kan geliyor. Belediyeye Sağlık Merkezimiz, Kızılay ile birlikte işbirliği yaparak, Belediye Sağlık Merkezimizi bir Kızılay Kan Merkezi pozisyonuna taşıdı. Sağlık çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kan bağışı kampanyamızın sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla bildirilmesi üzerine hemşehrilerimiz akın akın Sağlık Merkezi’ne koştular. Belediye Sağlık Merkezimiz, mesai merhumu olmadan kan bağışında bulunmak isteyen bütün hemşerilerimizin emrindedir. Zamanla yarışılan bir takvim içerisindeyiz. Elimizden ne geliyorsa, sınırsız bir sorumluluk anlayışı ile bölgedeki yaraların sarılması konusunda çalışmalar yapacağız. Ben, Belediye Sağlık Merkezimize bu katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Personellerimizden Allah binlerce kez razı olsun. En büyük teşekkür, kalplerini Türkiye ile birleştiren Antalyalılara gelsin. Antalyalılar bu kan bağışına yoğun destek vererek şunu ifade etmek istediler; ‘Biz kanımızla canımızla Türkiye’nin yanındayız. Kanımızda canımızda Türkiye’ye feda olsun dediler.’ Teşekkürler Antalya”diye konuştu.