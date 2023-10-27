Kepsut Barajı projesi hayata geçiyor

Kepsut için hayati bir önemi olan Kepsut Barajı projesi için yasal süreç sona erdi. Belediye Başkanı İsmail Cankul DSİ Genel Müdürlüğünde Baraj yer teslimi ve ihaleyi alan firmanın yapım anlaşmasını imzalandı.

Kepsut Barajı imzalandığını belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Cankul şu ifadelere yer verdi. "Vefalı Yurt Kepsut için bir dönüm noktası ilçemize kazandırdığımız bir eser; Kepsut Barajı Projesi başlıyor. Vefalı Yurt Kepsut için tarihi bir gün. Değerli hemşehrilerimiz, yıllardır özlemle beklediği, ilçemiz için can suyu olan, tarım ve ekonomi açısından adeta dönüm noktası olacak bir projenin hayata geçirilme mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Mayıs’ta ihalesi yapılan Kepsut Barajı Projesi’nin yasal süreci sorunsuz şekilde tamamlanarak nihai sona ulaştı. Bugün DSİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmelerimizde Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daire Başkanımız Muharrem Çağlancı ile Baraj yer teslimi ve ihaleyi alan firmanın yapım anlaşmasını imzaladık. İnşallah en kısa sürede temel atma töreni ile Kepsut Barajı inşaatına başlanacak. Bu süreçte desteklerinden dolayı özellikle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta, Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daire Başkanımız Sayın Muharrem Çağlancı’ya hemşehrilerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyor, yer teslimi ve imza töreninde bizi yalnız bırakmayan çok değerli AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Sayın İsmail Ok, Sayın Dr. Mustafa Canbey ve Sayın Ali Taylan Öztaylan’a teşekkür ediyorum. Vefalı Yurt Kepsut’umuza hayırlı uğurlu olsun. Bu büyük projenin Kepsut’umuz ve ilçemiz için hayırlı ve bereketli bir geleceğin başlangıcı olmasını dilerim" açıklamasını yaptı.