Kepsutlu gençler Vefa Evi sakinleriyle buluştu

Kepsut Şehit Eren Bülbül Gençlik merkezlerinin öğretmenleri ve öğrencileri, yaşlılarla bir araya gelerek toplumun dayanışma ve sosyal etkinlik projesi geliştirdi. Bu tür etkinliklerle gençler, nesiller arası anlayışı güçlendirirken, her iki taraf için de anlamlı ve zengin deneyimler sunuyor.

Kepsut Şehit Eren Bülbül Gençlik merkezlerinin öğretmenleri ve öğrencileri, Kepsut Belediyesi Vefa Evi Proje kapsamındaki bakıma muhtaç yaşlılarla etkileşime geçerek toplum içinde daha kapsayıcı ve dayanışma içinde bir ortam oluşturdular. Bu tür etkileşimler gençler için yaşlıların deneyimlerinden öğrenme fırsatı sunarken, yaşlı bireyler için de daha canlı bir toplumsal bağ ve sosyal destek kaynağı oluşturdu.

Etkinliklerde, gençlik merkezi öğretmenleri ve öğrencilerinin Vefa Evi sakinleriyle güçlü bir iletişim kurmalarına ve onların yaşamlarına pozitif etkilerde bulunmalarına yardımcı olurken hem yaşlılar hem de gençler için anlamlı ve öğretici deneyimler sağlayan bu tür etkileşimler, toplumsal dayanışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.