Kepsutlu öğrenciler BUBFA'ya konuk oldu

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Kepsutlu lise öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri Burhan Toptaş, Esin Özay Gözükara ve Mehmet Karademir’in öncülüğün de ilçeye gelen Kepsut Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finans Bölümü öğrencileri yöreyi de gezme fırsatı buldu.

Kepsutlu gençler, üniversiteyi tanıma ve farkındalıklarını artırmak amacıyla Burhaniye’ye geldi. Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve öğrenciler tarafından karşılanan gençler sınıfları gezerken, bir de toplantıya katıldı. Ören sahilini de gezen liseli gençler unutulmaz bir gün geçirdi. İspanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelere geziler düzenlediklerini anlatan öğretmen Burhan Toptaş, “Bu gün 25 öğrencimizle buraya geldik. Bizi çok iyi karşıladılar. Fakülteyi gezdik. Toplantıya katıldık. Yetkililerden bilgiler aldık. Ören sahilini de gezdik. İlk defa buraya gelen öğrencilerimiz güzel bir gün geçirdiler. Bizi ağırlayan Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.