Kerem Aktürkoğlu, 3. golünü de Avrupa'da attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla 3. golünü de Avrupa Ligi'nde attı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken ilk gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi. Milan Skriniar’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini yine Avrupa Ligi’nde Nice filelerine atan milli futbolcu, 3. golünü de bu organizasyonda kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Kerem, 87. dakikada yerini Talisca’ya bıraktı.