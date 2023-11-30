Kerem Aktürkoğlu, attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti

Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçının ardından, attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibe beraberliği getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı paylaştı. Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin’deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız" dedi.