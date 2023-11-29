Kerem Aktürkoğlu bu sezonki 6. golünü attı

Galatasaray'ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında kaydettiği golle bu sezonki 6. golünü attı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezonki 6. golünü attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Galatasaray’ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında kaydettiği golle bu sezonki 6. golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele ederken sarı-kırmızıların 3. golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İngiltere’de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Aktürkoğlu, bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1’ini de elemelerde attı.

Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna girdi.