Kerem Aktürkoğlu, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor maçında attığı gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor ile evinde oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, iki gol kaydetti. Mücadelenin 7. dakikasında sağ taraftan Dries Mertens’in pasında ceza sahası içinde Kerem, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 29. dakikada yine Mertens’in sağ taraftan ortasında Kerem’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Başarılı futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın golünde de asist yaptı.

Ligde Gaziantep FK maçından da golü bulunan 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını 3’e çıkardı. Milli futbolcu, Olimpija Ljubljana müsabakasında da bir gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada yerini Halil Dervişoğlu’na bıraktı.