Kerem Aktürkoğlu, ligdeki ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor'a karşı attı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 4-2 yenerken, 1 gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen’e karşı yedek oturan Kerem, sarı-kırmızılılara karşı 11’de başladı. Müsabakanın 63. dakikasında Fred’in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
Kerem, Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.