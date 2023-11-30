Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun, Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golüne aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu attığı golle skoru 3-3’e getirdi. 25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın golüne aday gösterildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Listede Real Madrid’den Rodrygo, Manchester United’dan Bruno Fernandes ve Arsenal’den de Martin Odegaard yer aldı.