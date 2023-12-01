Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3’e getiren golü kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın golü seçildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kerem, Real Madrid’den Rodrygo, Manchester United’dan Bruno Fernandes ve Arsenal’den Martin Odegaard’ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.