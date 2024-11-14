Kerem Arslan, Yükselişini Sürdürüyor

Basketbol hayatına Silivri Genç Yurt Spor Kulübünde başlayan ve sonrasında Anadolu Efes takımına transfer olan basketbolcu Kerem Arslan, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Efes alt yapısında oynayan genç yetenek, Milli Takım performansı ile de ilgi odağı oluyor.

Transfer tekliflerini reddetti

Kendi yaş kategorisindeki performansı ile göz dolduran Kerem Arslan'a ülke basketbolunun önde gelen kulüplerinden teklifler gelse de Anadolu Efes forması altında gösterdiği başarılı performansı sürdürüp A takımda yer almak istiyor. Son olarak U14 Milli Takım forması giyen Kerem, ocak ayındaki U16 Milli Takım maçlarına da kendisini hazırlıyor. Son lig maçında 19 sayı ile takımının en skorer ismi olan Kerem, 4 ribaund ve 3 asist ve 1 top çalma ile de takımına katkıda bulundu.

