Kerem Demirbay, Galatasaray - Zalgiris maçını tribünden izledi
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Galatasaray-Zalgiris Vilnius karşılaşmasını tribünden takip etti.
Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay, Galatasaray-Zalgiris Vilnius karşılaşmasını tribünden takip etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius’u 1-0 yendi. Bu müsabakayı sarı-kırmızılıların Alman ekibi Bayer Leverkusen’den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay da tribünden izledi. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.