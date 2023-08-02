Kerem Demirbay, Galatasaray - Zalgiris maçını tribünden izledi

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Galatasaray-Zalgiris Vilnius karşılaşmasını tribünden takip etti.

Kerem Demirbay, Galatasaray - Zalgiris maçını tribünden izledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay, Galatasaray-Zalgiris Vilnius karşılaşmasını tribünden takip etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius’u 1-0 yendi. Bu müsabakayı sarı-kırmızılıların Alman ekibi Bayer Leverkusen’den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay da tribünden izledi. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.