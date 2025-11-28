Kerem Özler'den Silivrispor'a Destek Mesajı: 'Bu Takıma Güvenimiz Sonsuz'

“Mücadeleden Şüphemiz Yok”

Zorlu deplasmana güçlü bir hazırlıkla gidildiğini vurgulayan Özler, takımın azmine ve sahaya yansıtacağı karaktere inandığını belirterek şunları söyledi:

“Silivrispor’umuzun sahaya yansıtacağı mücadeleden hiçbir şüphem yok. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Küçükçekmece Sinopspor güçlü bir ekip olabilir ancak biz her zaman karakter koyan, pes etmeyen bir takımız. Oyuncularımızın sahada en iyi performanslarını göstereceklerine inanıyorum.”

“Taraftarın Desteği En Büyük Gücümüz”

Camiadaki kenetlenmenin önemine de dikkat çeken Özler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Silivri halkının ve taraftarlarımızın desteği bu takımın en büyük itici gücüdür. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Takımımıza başarılar diliyorum.”

Maç Cumartesi Günü

Silivrispor, kritik mücadelede cumartesi günü saat 15.00’te, İstanbul İBB 100. Yıl Stadyumu’nda Küçükçekmece Sinopspor karşısında sahaya çıkacak.