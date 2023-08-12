Kerem Yavaş: 'Zor bir maç olacağını biliyorduk'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, “Zor bir maç olacağını biliyorduk” dedi.

Trendyol 1. Lig’in birinci haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, “Öncelikle sezonun ilk maçı. Geçen sene sezonu rakip olarak kapattığımız Keçiörengücü ile bu sezon ilk maçta karşılaştık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kadro yapılanması olarak yenilenmiş bir takımız. Sonuç olarak oyundan memnunuz, geliştireceğimiz yönlerimiz var. Keçiörengücü de bugün iyi mücadele etti, onları da tebrik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.