Keremköy Festivali'nde engelli gazeteciye plaket

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bu yıl "Engelsiz Yaşam" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Keremköy Festivali’nde, engelli İhlas Haber Ajansı Muhabiri Suat Salgın’a plaket verildi.

Gömeç’in tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan en güzel mahallelerinden Keremköy’de organize edilen 4. Uluslararası Keremköy Festivali sona erdi.

Yaşama sıkı sıkıya tutunup, sanatsal hayatta başarılı olan engellilerin de kendi yaşam hikayelerinden kesitler sunduğu festivalde, Gömeç Engellilerle Dayanışma Derneği de konserler vererek etkinlikleri renklendirdi.

Engellilerin ürettikleri eserlerin de kurulan stantlarda gözler önüne serildiği festivalde, yapılan söyleşilerde de engelsiz yaşamın mümkün olabileceğinin mesajları verildi.

Festival süresince; Keremköy’deki etkinlikleri; ulusal ve yerel basın kuruluşlarına taşıyan Haber Muhabiri Suat Salgın’a da, Belediye Başkanı Melih Bağcı tarafından bir plaketle teşekkür edildi.

Engellilerin realitesini toplumun gözü önüne ajitasyon yapmadan serebilmeyi amaçlayan Başkan Bağcı, Suat Salgın nezdinde festivale katılan başarılı engellilerle birlikte dolu dolu iki gün geçirmekten Gömeç halkı ve kendi adına duyduğu memnuniyeti ifade etti.