Keremköy Kültür ve Sanat Şenliği yapıldı

Gömeç Belediyesi öncülüğünde, Gömeç Kent Konseyi'nin katkılarıyla bu yıl 2. si düzenlenen Keremköy Kültür ve Sanat Şenlikleri halkımız tarafından yoğun ilgi gördü.

Keremköy Kültür ve Sanat Şenliği yapıldı
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sina pırlanta
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Gömeç Belediyesi öncülüğünde, Gömeç Kent Konseyi’nin katkılarıyla bu yıl 2. si düzenlenen Keremköy Kültür ve Sanat Şenlikleri halkımız tarafından yoğun ilgi gördü.

Kortej yürüyüşü ile başlayan şenlik, Keremköy’ün Geleneksel Dede Çorbası ikramı, yazarların ve el emeği standlarının açılışı ve ziyareti, tiyatro gösterisi, konserler ve halk oyunları ile devam etti. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam “Şenlik süresinde emeği geçen tüm ekibimize, değerli protokolümüze ve kıymetli katılımcılarımıza teşekkür ederiz.”dedi.