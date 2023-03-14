Kerevitaş'tan ekonomiye büyük katkı: 2022 yılı ihracatını ikiye katladı

Dondurulmuş gıda, konserve ve margarin sektörlerinde Türkiye’de pazar lideri olan Kerevitaş, 2022 yılında konsolide cirosunu yüzde 153 artışla 12,3 milyar TL’ye yükseltti. Kerevitaş yurt dışı pazar payını da büyüterek ihracatını yüzde 111 ile rekor bir düzeyde artırdı.

Türkiye’de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre Kerevitaş, geçen yıl konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 153 oranında artırarak 12,3 milyar TL’ye yükseltti. İhracat kapasitesiyle de dünya genelinde çeşitli pazarlarda liderliğini koruyan Kerevitaş, 2022’de ihracatını yüzde 111 oranında artırarak toplam 1,6 milyar TL’ye yükseltti. SuperFresh ve margarin kategorisinde beş kıtada 50’yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatla bölgesel liderliklerini güçlendiren Kerevitaş, tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir faaliyette bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında “Ona” markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk’ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan’da liderliğini korudu. Şirket, İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen İhracat Birincileri 2022 Ödül Töreni’nde, “Dondurulmuş Ürünler Kategorisi’nde” gerçekleştirdiği satış tonajıyla birinci seçilerek, son üç yılın en başarılı ihracatçısı ödülünün de sahibi oldu.

“Tüm kategorilerde liderliklerimizi daha da güçlendirdik”

Kerevitaş’ın 2022 yılı finansal sonuçlarını değerlendirirken sözlerine 11 ili sarsan deprem felaketiyle ilgili üzüntülerini ifade ederek başlayan Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, bölgeye ilk etapta konserve ton balığı ve gıda ürünü ulaştırdıklarını, yaraların hızla sarılması için bu çalışmalara devam edeceklerini aktardı. Altınkılınç sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılında sadece ülkemizde değil, ihracat ve yurt dışında da büyümemizi sürdürdük. Yenilikçi ürünlerimizin, yaygın satış ve dağıtım ağımızın bize kattığı güçle tüm kategorilerde liderliklerimizi daha da güçlendirdik. Bu büyümede ihracattaki başarılarımızın payını önemli buluyor, yenilikçi ürün ve markalarımızla önümüzdeki dönem de liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Markalar birbirinden önemli başarılara imza attı

Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün lider markası SuperFresh, 2022 yılında portföyüne yenilikçi marka duruşunu destekleyecek 19 ürün ilave ederek yeni bir soluk getirdi. Kategoride bir ilki gerçekleştirdiği ‘Refika Birgül ile SuperFresh Bi’ Yolculuk’ iletişim kampanyasıyla 50 yıla yakın uzmanlığı üzerinden dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara ulaşan yolculuğunu tüketicilere anlattı. Sektöre yön veren SuperFresh, yüzde 50 ciro pazar payıyla açık ara liderliğini korudu.

Türkiye margarin sektörünün açık ara pazar lideri olan Kerevitaş Yağ İş Birimi ise, yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla 2022 yılını yüzde 63,2 oranındaki güçlü ciro payıyla tamamladı. Bizim Yağ, stratejik iş birlikleri ve yeni nesil dijital iletişimiyle Türkiye’de FMCG Gıda kategorisinde birinciliğini güçlendirerek 421 bin takipçiye ulaştı ve kendi rekorunu kırdı. Türkiye’de bir ilk olan, içinde yağ, salça, soğan, sarımsak ve baharatların yer aldığı; yemeklere keyif ve lezzet katan Ülker Bizim Yemek Bazı iki çeşidiyle raflarda yerini aldı. Domates salçalı ve pestolu çeşitleriyle ürün “hepsi bir arada” konseptinde tüketiciyle buluştu. Kategorinin hem ürün hem de iletişim anlamında en yenilikçi markası olan Teremyağ ise, 2022’de hedef kitlenin yoğun vakit geçirdiği ve erişimi en yüksek dijital mecra olan Instagram’da lezzet odaklı ve ayrışan içerik stratejisi ile FMCG Gıda kategorisinin en çok takip edilen üçüncü markası oldu.