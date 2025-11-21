Kermeste Umut Buluştu: FSFL'den Lösemili Çocuklara Destek

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde bugün “Lösemili Çocuklara Sen de Umut Ol Kermesi” düzenlendi. Matematik öğretmenleri Elif Güler ve Hayri Güler öncülüğünde hazırlanan etkinlik, 9. sınıf öğrencileri ve velilerin katkılarıyla hayata geçirildi.

Okul Müdürü Aşkın Sarioğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan kermes, hem öğretmenlerden hem öğrencilerden hem de velilerden büyük ilgi gördü. Etkinlikten elde edilen gelir, lösemili çocuklara destek olmak amacıyla bağışlandı.

FSFL ailesinin dayanışma ruhunu yansıtan etkinlik, çocukların yaşam sevincine ortak olmayı hedefledi. Okul yönetimi, emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

“Sevgimiz, umudumuz ve desteklerimizle lösemiye karşı çocuklarımızın yanındayız.” mesajı paylaşıldı.