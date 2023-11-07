Kervansaray'da tiyatro keyfi

Gölcüklü tiyatroseverler, Kazıklı Kervansarayı'nda sahnelenen Anton Çehov'un Sevgili Doktor tiyatro oyunu ile keyifli anlar yaşadı.

Kervansaray'da tiyatro keyfi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Gölcüklü tiyatroseverler, Kazıklı Kervansarayı’nda sahnelenen Anton Çehov’un "Sevgili Doktor" tiyatro oyunu ile keyifli anlar yaşadı.

Gölcük Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda, Anton Çehov’un "Sevgili Doktor" tiyatro oyunu sahnelendi. Gölcüklüler, yoğun ilgi gösterdikleri oyunda keyifli anlar yaşadı. Sanattoryum Tiyatro Grubu’nun sahnelediği oyun, salonu dolduran izleyicilerin beğenisini topladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman