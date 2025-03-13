Keşan'da 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üzerinde 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Keşan'da 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üzerinde 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta durumundan şüphelendikleri T.B.’yi durdurdu. T.B.’nin üst aramasında 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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