Keşan'da 168 adet sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin üst aramasında 168 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Keşan'da 168 adet sentetik ecza ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kişinin üst aramasında 168 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri S.S.’yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 168 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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