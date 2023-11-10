Keşan'da 500 fidan toprakla buluşturuldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 6 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım 2023 Cumartesi günü hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle bir gün önce, Enez Yolu Mezarlığı’nın yeni bölümünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği ile ilgili bilgi veren Keşan Orman İşletme Müdürü Ertunç Canpolat, Enez Yolu Mezarlığı’nın düzenlemesi yapılan yeni bölümünde, 10 çeşit olmak üzere toplamda 500 fidanın dikildiği bilgisini verdi. Canpolat, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştireceklerini söyledikleri çalışmalar ile bu sayının daha da artacağını ifade etti. Katılımcılar ve öğrenciler tarafından fidan dikilmesi ile fidan dikme etkinliği sona erdi. Etkinliğe; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve bazı daire amirleri ve öğrenciler de katıldı.