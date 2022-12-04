Keşan'da 6 adrese 'torbacı' operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. 6 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 2 torbacı yakalandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satılarına yönelik soruşturma yapıldı.

Çalışmalarda torbacı oldukları belirlenen M.A. ve A.K. isimli şahısların, uyuşturucu madde sattıkları tespit edilirken, bu şüphelilerden uyuşturucu madde temin eden kişiler üzerinden de 0.37 gram skunk ve 0.74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma genişletilirken, şüpheli 2 şahıs ve onlarla bağlantılı 4 ayrı adres de dahil olmak üzere toplam 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda ise, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet 9 mm çapında mermi, 2 adet beyzbol sopası, 1 adet muşta ile 0.64 gram kubar esrar maddesi, 2.56 gram esrar ile karışık sigara, 1.14 gram eroin, 0.70 gram kenevir tohumu, 35 adet sentetik ecza, uyuşturucu maddeleri fişeklemede kullanılan folyo, payp ve suçla elde edildiği değerlendirilen 4 bin 860 lira para ele geçirildi.