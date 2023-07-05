Keşan'da 80 dönüm buğday tarlası kül oldu
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyündeki bir buğday tarlasında çıkan yangında 80 dönüme yakın alan zarar gördü.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyündeki bir buğday tarlasında çıkan yangında 80 dönüme yakın alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyündeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişikte buğday ekili tarlaya sıçrayan alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, Keşan, Beyendik, Yenimuhacir itfaiye ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına aldığı yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 80 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.