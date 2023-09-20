Keşan'da 994 adet sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde 994 adet sentetik ecza ile 4 bin TL ele geçirildi.

Keşan'da 994 adet sentetik ecza ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde 994 adet sentetik ecza ile 4 bin TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi Ensar Sokak’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan H.B.’nin üst aramasını yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 994 adet sentetik ecza ele ile 4 bin TL ele geçirdi. Gözaltına alınan H.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı