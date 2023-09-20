Keşan'da 994 adet sentetik ecza ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde 994 adet sentetik ecza ile 4 bin TL ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde 994 adet sentetik ecza ile 4 bin TL ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi Ensar Sokak’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan H.B.’nin üst aramasını yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 994 adet sentetik ecza ele ile 4 bin TL ele geçirdi. Gözaltına alınan H.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.