Keşan'da araçta yapılan kontrolde 182 sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir araçta yaptıkları incelemede 182 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Keşan'da araçta yapılan kontrolde 182 sentetik ecza ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir araçta yaptıkları incelemede 182 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları incelemede 182 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan H.İ ve E.U. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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