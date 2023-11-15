Keşan'da ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst araması yaptığı iki şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst araması yaptığı iki şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de durumundan şüphelendikleri A.A. ve B.S.’yi durdurdu. Şüphelilerden üst aramasında, A.A.’nın ayakkabı tabanı içerisine sakladığı 10 gram metamfetamin, B.S.’nin üzerinde üse 3 adet sentetik ecza ile kağıda sarılı esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.