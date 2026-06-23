Keşan'da bir şüphelinin üzerinde 115 sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu O.P.'nin üst aramasında, 115 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Keşan'da bir şüphelinin üzerinde 115 sentetik ecza ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu O.P.’nin üst aramasında, 115 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri O.P.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında 115 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan O.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

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