Keşan'da bir şüphelinin üzerinde sentetik ecza ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri İ.S.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üzerinde 7 tablet halinde toplamda 51 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.