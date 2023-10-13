Keşan'da cuma namazı çıkışında Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Yörüker Camii cemaati tarafından, cuma namazı sonrasında İsrail’in Filistin’e karşı saldırıları protesto edilirken, yapılan basın açıklamasının ardından saldırılarda Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yörüker Camii önünde toplanan cemaat, İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırıları protesto etti. Cami cemaati adına basın açıklaması yapan Nizamettin Tezmen, "Bugün burada konuşacaklarımız belki de hemen hemen herkesin bildiği ve yüreğinde bir yara olarak taşıdığı meselelerdir. Bizlerin burada seslenişe geçişimizin asıl gayesi, eyleme geçme isteğimizdir. Çünkü bugün, Türk milleti taşına altına elini koymazsa orta doğuda herkesin gözlerinin önünde devam eden insanlık dışı katil, eli kanlı terör devletini eli kolu bağlı bir şekilde tüm dünya izleyecek. Çünkü Filistin’de umutlu gözlerle beklenen halk şanlı Türk milletidir. Buradan umutlu gözlerle bizden destek bekleyen ümmetin onuru, ilk kıblemiz Mescid’i Aksa’nın şerefli bekçileri, Allah için cihad eden Filistinli din kardeşim, korkma, üzülme, paniğe kapılma Allah bizimle beraberdir. Kafirler, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyor. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ey İsrail; şuanda ufacık bir yere sığdıramadığın Filistin ile savaşıyorsun. Bizler Müslümanlar olarak son sözümüzü söylemedik. Bu zamana kadar dualar ile manen yanında olduğumuz Filistin’in devletimizin de desteği ile silahlanarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için seve seve Allah uğrunda seve seve şehit olmaya Keşan olarak biz de varız. Bu memleketin ne Nene Hatunları, ne de Seyit Onbaşı’ları biter. Gerekirse bir ölürüz ama küllerimizden bin diriliriz. Onlar ne yaparsa yapsın Allah nurunu tamamlayacaktır" dedi. Açıklamanın ardından, Yörüker Cami İmam Hatibi Mustafa Kabakçılı tarafından, İsrail’in saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Filistin’de hayatlarını kaybedenlere dua edildi.