Keşan'da depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Bulvarı üzerinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kontrol altına aldığı yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu büyümeden söndürdü. Dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangında çok sayıda inşaat malzemesi kullanılamaz hale geldi.