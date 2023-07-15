Keşan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde direksiyon hkimiyetini kaybederek devrilen kamyonunun sürücüsünü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri kurtardı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrilen kamyonunun sürücüsünü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enez’den Keşan istikametine giden 35 AY 3473 plakalı kamyon, Kılıçköy’de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonda çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.