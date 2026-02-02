Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürürken, ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Keşan’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Keşan Belediyesi ve Karayolları ekipleri tarafından yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken, ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, "02.02.2026 Pazartesi günü ( bugün) kar yağışı dolayısı ile ilçemizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.