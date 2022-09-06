Keşan'da feci kaza:2 ölü

Kaza, 6 Eylül gecesi İstanbul-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünde seyir halinde olan 22 UC 020 plakalı otomobil, Enez Kavşağı yol ayrımında duraksayan 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin içinde bulunan Uğur Özkadif (40) ve Özgür Kahraman (38) hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.