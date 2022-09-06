Keşan'da feci kaza:2 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Keşan'da feci kaza:2 ölü
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Kaza, 6 Eylül gecesi İstanbul-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünde seyir halinde olan 22 UC 020 plakalı otomobil, Enez Kavşağı yol ayrımında duraksayan 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin içinde bulunan Uğur Özkadif (40) ve Özgür Kahraman (38) hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Otobüs şoförü, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Keşan'da feci kaza:2 ölü
Keşan'da feci kaza:2 ölü
Keşan'da feci kaza:2 ölü
Keşan'da feci kaza:2 ölü