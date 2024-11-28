Keşan'da gümrük kaçağı içki ile parfüm ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan kontrolde gümrük kaçağı içki ve parfüm ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan kontrolde gümrük kaçağı içki ve parfüm ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Songül Sokak’ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, gümrük kaçağı 12 şişe alkollü içki ile 6 şişe parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.