Keşan'da gümrük kaçağı içki ile parfüm ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan kontrolde gümrük kaçağı içki ve parfüm ele geçirildi.

Keşan'da gümrük kaçağı içki ile parfüm ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan kontrolde gümrük kaçağı içki ve parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Songül Sokak’ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, gümrük kaçağı 12 şişe alkollü içki ile 6 şişe parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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