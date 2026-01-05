Keşan'da hastaneye giden şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahla yaralanan arkadaşını, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmeye giden H.K.'nın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre H.K., silahla yaralandıktan sonra Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan arkadaşı İ.S.’yi ziyaret etmek için hastaneye gitti. Polisin durumundan şüphelendiği H.K.’nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

