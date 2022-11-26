Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Belirlenen noktalar ve devriyeler halinde yapılan denetimlerde yaklaşık 30 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 118 personelin katıldığı denetimlerde bin 125 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Kafe, pastane, motosiklet tamircisi, hurdacı, park ve bahçe gibi çok sayıda mekanda yapılan çalışmalar, trafik denetimleri ile devam etti.

114 araç ve sürücüsünün sorgulandığı uygulamalarda 20 araç sürücüsüne, çeşitli maddelerden toplamda 29 bin 883 lira para cezası kesildi.

Ayrıca 3 otomobil de eksikliklerinden dolayı trafikten men edilerek, Yediemin otoparkına çekildi.