Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden S.U. yönetimindeki 06 SK 617 plakalı otomobil ile Beyendik Belediyesi istikametinden gelerek, Keşan’a dönüş yapmak için Beyendik Kavşağı’na giriş yapmak isteyen A.S. yönetimindeki 34 DHK 859 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 06 SK 617 plakalı otomobilin sürücüsü S.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. ile 34 DHK 859 plakalı otomobilde bulunan M.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.