Keşan'da iki şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da iki şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis, durumundan şüphelendikleri D.G. ve D.K.’yı durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, D.G.’nin elindeki poşette 53 adet sentetik ecza, D.K.’nin üzerinde ise 6 adet kilitli poşet içerisinde sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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