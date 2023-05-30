Keşan'da itfaiyenin kurtardığı kedi, hayvansever tarafından sahiplenildi

Keşan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan kedi, bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

İsmet İnönü Caddesi’nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobilin yanına gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonuç verdi ve kedi, bulunduğu yerden çıkartıldı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından gözlem altına alınırken, kurtarma çalışmalarını izleyen Arife Demirbilek, yavru kediyi sahiplendi.