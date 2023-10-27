Keşan'da kadın çiftçilere plaket ve hediye çeki

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kadın çiftçilere Türk tarımına katkıları nedeniyle plaket ve hediye çeki verildi.

Keşan'da kadın çiftçilere plaket ve hediye çeki
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, kadın çiftçilere Türk tarımına katkıları nedeniyle plaket ve hediye çeki verildi.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ile beraberindeki yöneticiler, Türk tarımına yaptıkları katkıları ve gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhuriyetin 100. yılı hatırası plaket, Türk bayrağı ve hediye çeki takdim etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman