Keşan'da kadın çiftçilere plaket ve hediye çeki
Edirne'nin Keşan ilçesinde, kadın çiftçilere Türk tarımına katkıları nedeniyle plaket ve hediye çeki verildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, kadın çiftçilere Türk tarımına katkıları nedeniyle plaket ve hediye çeki verildi.
Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ile beraberindeki yöneticiler, Türk tarımına yaptıkları katkıları ve gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhuriyetin 100. yılı hatırası plaket, Türk bayrağı ve hediye çeki takdim etti.