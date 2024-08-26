Keşan'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Keşan'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Çarşı merkezinden Asri Mezarlık istikametine giderken, Sanayi Kavşağı’ndan çıkış yapmak isteyen A.B.D (27) yönetimindeki 22 AD 035 plakalı minibüs, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı’ndan gelerek kavşağa giriş yapan F.T. (36) yönetimindeki 22 AL 659 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, 22 AL 659 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan E.T. (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken anneleri yaralanan 3 çocuğu, babaları ve çevredekiler sakinleştirdi. E.T., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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