Keşan'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Keşan'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi istikametine giden 34 GGS 137 plakalı kamyonet, Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Sokak kesişiminde, bakkaldan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hızır Metin K.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuğu kamyoneti ile özel bir hastaneye götüren sürücü, kamyonetini hastane bahçesine bırakarak kayıplara karıştı.

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Ağır yaralanan Hızır Metin K., buradaki ilk tedavisinin ardından İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.