Keşan'da kayıp kediyi bulan veteriner 500 dolarlık ödülü derneğe bağışladı

Edirne’nin Keşan ilçesine tatile gelen bir kişi, aracından kaçarak kaybolan kedisini 22 gün sonra bulan veteriner hekime 500 dolar ödül verdi. Veteriner ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne bağışladı.

Tatil için geldikleri Keşan’da, araçlarından kaçan kediyi arayan Ata Kuzuimamlar, kediyi bulana 500 dolar para ödülü verileceğini duyurdu. Aradan geçen 22 günün ardından kedi, veteriner hekim Batuhan Çalışkan tarafından bulundu. Çalışkan’ın haber verdiği Ata Kuzuimamlar, kedisini almak için İstanbul’dan Keşan’a gelerek, vaat ettiği 500 dolarlık ödülü Çalışkan’a takdim etmek istedi. Veteriner hekim Batuhan Çalışkan ise 500 dolarlık ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne bağışladı. Kuzuimamlar, ödülü derneğin banka hesabına yatırdı. Veteriner hekimler Okan Yıldız ve Heves Bayır Yıldız da bu örnek davranışından ötürü meslektaşlarını tebrik etti.