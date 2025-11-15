Keşan'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden Malkara istikametine giderken Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak duble yolu ayıran kanala düştükten sonra demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü B.T. (30) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.T., tedavi altına alındı. B.T.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.