Keşan'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden H.E. yönetimindeki 22 RK 387 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, sürücü H.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.E. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.