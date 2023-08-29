Keşan'da kumar oynatıldığı belirlenen adrese baskın yapıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Zaferiye Mahallesi Efes Yolu üzerindeki bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi alan polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Yarı açık olan kapıda U.K’nin beklediğini gören polis, içeride yaptığı incelemede, 10 şüphelinin kumar oynadığını belirledi. Polis ekipleri, masa üzerinde 18 bin 825 TL ile kumar oynamada kullanıldığı belirlenen okey taşı ve iskambil kağıtları ele geçirdi. Dolap içerisinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirilen baskında şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.