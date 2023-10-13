Keşan'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 TL ceza kesildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin yaptığı denetiminde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye toplamda 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi.

Keşan'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 TL ceza kesildi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin yaptığı denetiminde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye toplamda 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’ndeki bir kıraathanede denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki 3 kişinin kumar oynadıklarını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, masadaki 4 bin 335 TL ve 104 adet iskambil kağıdına el konuldu. Ekipler tarafından, 3 kişiye 4 bin 55’er TL olmak üzere toplamda 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi.